首相官邸や自民党本部が相次いで襲撃された事件で、逮捕された男は、近くの駐車場に車を止めて、数時間にわたり待機していたことが分かった。臼田敦伸容疑者（49）は19日、首相官邸前の柵に車で突っ込むなどした現行犯で逮捕され、直前には自民党本部に火炎瓶を投げ込んだとみられる。その後の取材で臼田容疑者は、犯行前日の夜に埼玉県の自宅から車で出発し、その後、自民党本部近くのコインパーキングに駐車し、数時間にわたり待