なすを使ったボリューム満点のメイン料理をご紹介します。なすとお肉を使って食べ応えばっちり。ごはんも進むしっかり味で絶品ですよ。普段の食卓にもお弁当のおかずにもおすすめです。この記事は、インスタグラムで下味冷凍・レンチン・平日楽するレシピを投稿しているどめさん家のズボラごはん【レシピ𓌉◯𓇋】(@chouchou.kitchen)がお届けします。 ©chouchou.kitchen 豚こまとなすのスタミナ