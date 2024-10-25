このお話は著者・山野しらすさんが知人の実体験を再構成したお話です。主人公・しおりは幼いころから放置子として過ごし、両親からの愛情を知らずに育ちました。日ごろから、しおりに対して目に余る態度や暴言を繰り返す両親。見かねたパパ先生が面談という形式で母と直接会います…。山野しらす・放置子漫画(@yama_shira)さんのブログで掲載中の漫画作品『私が放置子だった頃の話』第48話をごらんください。 ©yama_shi