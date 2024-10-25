日本サッカー協会は25日、韓国との国際親善試合（26日、国立競技場）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のGK平尾知佳（27）がコンディション不良のため離脱すると発表した。24日に千葉市内で行われた練習で、途中で切り上げていた。追加の選手招集はない。