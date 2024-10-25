24日行われたプロ野球ドラフト会議で鹿児島実業の井上剣也投手が、中日ドラゴンズの育成2位で指名されました。 中日ドラゴンズから育成2位で指名されたのは鹿児島実業高校3年の井上剣也投手です。井上投手は谷山中学校出身、140キロ台の速球を軸に、高校2年の秋からエースとしてチームを引っ張った本格派右腕です。 春の県大会優勝を決めた決勝では自己最速となる151キロをマークし、12奪三振を奪いました。