完全ワイヤレスイヤフォン「FoKus TRIUMPH」 エミライは、Noble Audioの新製品として、FoKusシリーズとして初めてMEMSドライバーを採用した完全ワイヤレスイヤフォン「FoKus TRIUMPH」を11月1日より発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は62,700円前後。 “音質特化”を掲げて、「FoKus PRO」「FoKus Mystique」「FoKus Prestige」と改良を重ね続けてきた同社人気のシリーズFoKus。