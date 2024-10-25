通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.51-1.36円コールオーバー ユーロ円1.10-1.63円コールオーバー ポンド円1.24-2.08円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格