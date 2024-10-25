記者会見する北海道教育委員会の担当者＝25日午前、札幌市北海道教育委員会のいじめに関する審議会は25日、道立高校で2022年、当時1年生の男子生徒が約半年間、3年生から校内や寄宿舎で肛門に物を挿入されたり、トイレで逆さづりにされたりするなどのいじめを受けていたと明らかにした。加害生徒3人は自主退学し、強制わいせつなどの疑いで家庭裁判所に送致され、少年審判を受けたという。審議会がまとめた調査報告書によると