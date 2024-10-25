北朝鮮の精鋭部隊「暴風軍団」3000人がロシアが侵攻するウクライナに援軍として派兵されたとみられています。ウクライナ側は北朝鮮兵向けに投降を求め、朝鮮語で「温かい食事を提供する」と呼び掛ける動画を公開しました。【画像】ウクライナは「保護し与え暖める」と北朝鮮兵に投降呼びかけ「他国で無意味に死ぬ必要はない」■ロシアと北朝鮮事実上の軍事同盟の復活かウクライナの情報機関がSNSに公開した映像には、兵士の