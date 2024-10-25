あの物凄くうるさい物体は何!? 猫が掃除機にバトルを挑んだ結果愛猫に起こされて一日が始まる。イケオジのモーニングルーティーン／グッドモーニングレオン（1）バツイチ独身の大学教授・レオンは、毎日スーツをピシッと着こなすイケオジとあって、女子学生からも大人気。実は、そんなイケオジつくりあげているのは、ひょんなことから出会った元保護猫で、いまはレオンと一緒に暮らす愛猫のジャック（シャム猫）。出勤の2時間前に