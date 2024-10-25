プレゼント応募 レベル1クリアで応募 試合限定タオル・・・10名様プレゼント応募はこちら レベル2クリアで応募 高級和牛1万円相当・・・5名様プレゼント応募はこちら レベル3クリアで応募 日本代表 サイン入りジャージー・・・3名様 ニュージーランド代表 サイン入りジャージー・・・4名様 ※選べませんプレゼント応募はこちらプレゼント応募締切 11月1日（金）正午※データ放送上に応募に必要なキーワードが表示