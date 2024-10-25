【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■90年代ヒップホップR&Bで幅広い音楽スペクトラムを持つユニークな試み BABYMONSTERが、1stフルアルバム『DRIP』の4曲目に収録する「Really Like You」の音源の一部を公開した。 初のフルアルバム『DRIP』の発売を控え、収録曲のハイライトを相次いで公開し、全世界の音楽ファンの心拍数を引き上げているBABYMONSTER。YGエンターテインメントは25日、公式ブログに「[DRI