きのう（24日）行われたプロ野球ドラフト会議で、東海大九州キャンパスの廣池康志郎（ひろいけ こうしろう）投手が、千葉ロッテマリーンズから5位指名されました。 【写真を見る】ロッテ ドラフト5位指名廣池康志郎（東海大九州）「先発でチームに貢献したい」 東海大九州キャンパスの廣池康志郎（ひろいけこうしろう）投手は最速153kmのストレートを誇ります。 迎えた、運命の日。 「第5巡選択希望選手