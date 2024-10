ONE Nʼ ONLY主演の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind ‐序奏・終奏‐』の公開⽇が決定。前編≪序奏≫が2025年2月14日、後編≪終奏≫が同年3月14日と2ヵ月連続での公開となる。併せて、場面写真が解禁された。【写真】『バトルキング!!』続編、場面写真をイッキ見本作は、2023年3月10日に劇場公開された映画『バトルキング!!‐Weʼll rise again‐』の続編。ただけんかばかりしているだけのヤンキーだった主