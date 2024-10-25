長く愛される味には人を惹きつけてやまない魅力がある。「東京のうまい《味噌・豚骨ラーメン》ベスト3店の「究極の一杯」…芳醇なスープが絶品「金町・九段下・池袋」で覆面調査」に引き続きここでは、約20年以上続く名店を中心にご紹介。新店のルーツともいえる味もあり、深遠なる世界を感じられるはず。 味噌ラーメン編船堀「大島」『大島』味噌らーめん札幌の名店『すみれ』で12年修業し、2013年11月に独立オープン。実力が認め