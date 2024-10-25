日本サッカー協会は２５日、ＧＫ平尾知佳（新潟）がコンディション不良により離脱したことを発表した。平尾の離脱による追加招集はない。平尾は２４日の紅白戦の途中でどこか痛めた様子を見せると、そのままＧＫ大熊茜と代わっていた。