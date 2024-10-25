千鳥とAmazonがタッグを組み、即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバル・バトル『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、10月31日（木）18時よりPrime Videoにて独占配信されることが発表された。今回の番組には、木村佳乃、中村倫也、船越英一郎、道枝駿佑（なにわ男子）、吉岡里帆など、豪華ゲスト12名が参加。彼らは難易度MAXの“お題”として即興コントに挑む。この番組は、笑いの最前線で活躍する芸人たちが一日限り