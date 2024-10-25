あす26日、今シーズンのホーム最終戦を迎える藤枝MYFCが、焼津市で試合の来場を呼びかけました。藤枝MYFCは、5月の鹿児島戦以降のホームゲーム11試合で、1試合平均5000人、合計5万5000人の集客を目指しています。26日行われるホーム最終戦でおよそ6300人の集客があれば、目標達成となる中、24日、焼津駅前にオリジナルTシャツを着た選手やスタッフ、サポーターが集まり、試合への来場を