大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの夫人会公式Instagramは、10月25日に投稿を更新。同チーム所属のウィル・スミス選手の妻が出産したことを発表し、赤ちゃんの姿も公開しました。【実際の投稿：スミスの妻にかわいい赤ちゃんが誕生！】「おめでとうございます」同アカウントは「スミス家におめでとう! レイトン、もう一人の美しいスミスガール! Caraがすばらしい回復を願って、すべての赤ちゃんが寄り添いますよう