衆院選が最終盤を迎え、各党が接戦となっている選挙区に幹部を投入するなどして票固めに奔走している。与党は、自衛官処遇改善などの政策を打ち出し、政権担当能力をアピールする一方、野党は「政治とカネ」の問題で攻勢を強めている。石破首相（自民党総裁）は２５日午前、看板政策に掲げる自衛官の処遇改善に向けた関係閣僚会議の初会合を首相官邸で開き、来年度予算案に関連施策を盛り込むよう関係省庁に指示した。首相は会