「壮絶な最終章」？「シリーズ完結作」？またまたぁ、そんな大袈裟な……。実際にを鑑賞するまでは半信半疑だった。どうせエディとヴェノムは、これからもよろしくやっていくんでしょ？ ……ところが鑑賞を終えた今、その言葉の重みを痛感している。『ヴェノム：ザ・ラストダンス』は、本当にエディとヴェノム物語の“最後”を描く、まさにラストダンスそのものだったのだ。まさか、このシリーズに、あの凶暴な黒いヌ