日本最大級の海外ポップカルチャー専門メディア、THE RIVERによる公式グッズ第2弾が登場。「Gothic」と題されたラインナップの今回は、オールブラックのダークなクレクション。 素材感にこだわり、「Tシャツ」「スウェット」「パーカー」はすべてボディに「ヘビーウェイト」素材を採用。厚手で透けにくく、洗濯耐久性も抜群。長く使えるハイクオリティなアイテムだ。 また、「ジェットキャ