Metaが展開する大規模言語モデルの「Llama 3.2」ファミリーにおいて、初の軽量な量子化モデルがリリースされました。既存の性能をほとんど維持しながら推論速度やメモリの使用量が大きく改善されています。Introducing quantized Llama models with increased speed and a reduced memory footprinthttps://ai.meta.com/blog/meta-llama-quantized-lightweight-models/Metaは2024年9月26日にLlama 3.2ファミリーを公開。11B・90Bと
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