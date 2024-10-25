ジャフコグループ [東証Ｐ] が10月25日昼(12:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の68.2億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の50.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の34.2％→43.9％に上昇した。 株探ニュース