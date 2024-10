Image: Greg Joswiak X ついに、来週から!まもなくM4のMacが発表されるのでは? なウワサが立ち始めてから幾星霜。いまかいまかと僕らは待ち構えていたのですが、ついにApple(アップル)から動きあり。Appleマーケティング部門の統括本部長、グレッグ・ジョズウィアック氏が、新しいMacの登場を予告しました。Mac ( ) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, s