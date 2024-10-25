21年のジャパンダートダービーを制したJpnI馬キャッスルトップ(牡6)が、今週土曜の高知7R(C3-9組、ダ1600m)でリスタートを迎える。 同馬は父バンブーエール、母ジーガートップラン、母の父マヤノトップガンの血統。20年10月に船橋競馬場でデビューを迎え、通算9戦目となった翌年5月に浦和の3歳四組で初勝利を挙げる。続くJRA交流ツイントップ特別、船橋B3条件の水無月