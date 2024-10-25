【モデルプレス＝2024/10/25】ONE N’ ONLYが主演を務める映画『BATTLE KING！！ Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開日が、前編（序奏）2025年2月14日、後編（終奏）2025年3月14日に決定。あわせて、場面写真が初解禁された。【写真】EBiDANリアル兄弟が映画共演◆「BATTLE KING！！」続編、場面写真初解禁2023年3月10日に劇場公開された映画『バトルキング！！-Weʼll rise again-』。続編となる映画『BATTLE KING！！ Map