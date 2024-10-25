ABEMAは、11月17日開催の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』（ポートメッセ名古屋 第1展示館）を全試合生中継することを決定した。同大会の視聴チケットはきょう25日正午から販売開始する。【写真】鈴木博昭vs.秋元強真、芦澤竜誠vs.昇侍…名古屋大会の対戦カード同大会では、昇侍と芦澤竜誠によるMMA対決が決定。パンクラスの初代ライト級王者である昇侍は、2020年9月にRIZINに初参戦するが、朝倉海に1RでTKO負け。再起戦でも元