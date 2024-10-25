戦闘行動中の「レオパルト2」の映像は珍しい。レオパルト2A4が装甲兵員輸送車を撃破ウクライナ国防省は2024年10月22日、同国軍のレオパルト2A4戦車がロシア軍の装甲兵員輸送車2両を破壊したと発表。映像を公開しました。レオパルト2A4戦車（画像：ラインメタル）。レオパルト2はドイツが開発した戦車で、欧州では多くの国々で採用されているベストセラー戦車です。2A4型は初期に製造されたタイプで、砲塔前面の防盾部が垂直に