24日、プロ野球・ドラフト会議が開かれ、秋田市出身で現在は四国独立リーグ・徳島インディゴソックス所属の工藤泰成投手が、阪神タイガースから育成枠の1位指名を受けました。秋田市出身の工藤泰成投手は、明桜高校、東京国際大学と進み、今年から四国独立リーグの徳島インディゴソックスでプレーしています。24日、阪神の育成ドラフト1位指名を受けました。明桜高校では、千葉ロッテの山口航輝選手や、2