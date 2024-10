Raspberry Pi 5にAI処理用のNPUを追加できる後付けモジュール「Raspberry Pi AI HAT+」が登場しました。Raspberry Pi AI HAT+は13TOPSのモデルと26TOPSのモデルが存在し、複数のAIを同時に実行することも可能です。Introducing the Raspberry Pi AI HAT+ with up to 26 TOPS - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ai-hat/Raspberry Pi AI HAT+ - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ai-h