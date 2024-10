Aile The Shotaが、DREAMS COME TRUEの名曲「空を読む」をカバーすることを発表した。本楽曲は、自身初のカバー。予てより、音楽の原点と語るほどに影響を受けたDREAMS COME TRUEの楽曲を、キーボード・アレンジャーとして参加したバンドメンバー・Hiromu (INMI)と共にストイックに表現した珠玉の1曲となっている。“本質的で大衆的である”ことをコンセプトに11月20日にリリースする1stアルバム『REAL POP』 (読み:リアルポップ)に