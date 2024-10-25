橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「うちとお姉ちゃん」（第20回）が25日に放送され、ギャルメイクをした結（橋本）の正体がバレてしまう場面が描かれると、“犯人”の暴走にネット上には「めちゃくちゃwww」「もはやカオス」などの反響が集まった。【写真】永吉（松平健）の暴走に結（橋本環奈）があ然！結たちハギャレンのメンバーが、ついに糸島フェスティバルで