1.履歴書の「本人希望記入欄」は何のためにある？ 本人希望記入欄は、応募者の勤務条件や勤務地、給与、勤務時間など、企業側に対して考慮してほしいことを記載するための欄です。家庭の事情や通勤に関する制約、持病など、あらかじめ配慮してほしい特別な事情がある場合も記載できます。ただし、採用担当者は本人希望記入欄に書かれた内容を絶対に譲れない条件と受け取ることがあるため、細かすぎる勤務条件