近年、「カスタマーハラスメント（カスハラ）」による、従業員のメンタルヘルス悪化や離職率の上昇、企業イメージの低下などが深刻化しています。【グラフ】土下座の強要をされたことがある人の割合を見るアフターコールナビ株式会社（東京都江東区）は2024年9月、カスタマーハラスメントを受けた（または報告を受けた）ことがある全国の経営者1005人を対象に、「カスタマーハラスメントの対策」に関する調査を行いました。それに