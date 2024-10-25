Go Toトラベルやインバウンドの影響で、日本人・外国人問わず“迷惑客”に悩まされているここ数年の宿泊業界。しかし、さらに深刻な問題となっているのが人手不足で、現在ではスキマバイトサービスに頼らざるを得ない状況にあるという。また、日本人の実質賃金の低下も影響し、一見すると好調な宿泊業界も、数年先はどうなるかわからない状況だ。 〈ホテル業界が悲鳴〉訪日外国人たちの驚きの迷惑行為 インバウンドで問題