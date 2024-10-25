衆院選も最終盤戦に入った。最新の情勢調査によると与党の過半数維持はますます不透明な状況にあるようだ。ここでは選挙結果を4つのシナリオに分け、その場合の市場の反応を提示する。 シナリオ1：自民党単独での過半数確保確率5％ 「全289小選挙区のうち優勢は110程度で、40以上の選挙区で激しく競り合う。比例代表でも序盤の勢いは失われ、60議席前後にとどまる公算が大きい」（毎日新聞） 「自民は全289選挙区のうち議席獲