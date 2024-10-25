東京時間10:24現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝13392.00（-3.00-0.02%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2746.90（-2.00-0.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内金相場は売り優勢。今週にかけて過去最高値の更新が続いた反動で利益確定の売りが入っている。ただ、上昇する５日移動平均線が支持となっており、調整安は限定的。 MINKABU PRESS