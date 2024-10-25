「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で信越ポリマーが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は２４日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．４％増の５４７億３７００万円、最終利益は同０．６％減の４５億８９００万円となった。あわせて配当予想を修正し、９月３０日を基準日とする中間配当を