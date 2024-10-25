窪田製薬ホールディングスがしっかり。２４日の取引終了後、信州大学医学部付属病院で実施中の特定臨床研究において、在宅・遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「ｅｙｅＭＯ」に関するフィージビリティー確認の結果、患者の自宅で本機器を使用しモニタリングが可能かを検討するステップに移行したと発表した。これを手掛かり視した買いが株価の支えとなったようだ。患者が機器を自宅に持ち帰り、自身で測定し