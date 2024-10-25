日本サッカー協会（JFA）は10月25日、韓国戦に向けて国内で合宿中のなでしこジャパンメンバーから、GK平尾知佳が離脱すると発表した。なでしこジャパンは26日に国立競技場で『MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024』の韓国女子代表戦に挑む。【PHOTO】10月26日に韓国女子代表と戦うなでしこジャパンメンバーを一挙紹介！JFAによると、平尾はコンディション不良のため離脱。なお追加の選手招集はないという。構成●サッカーダイジェス