【ソウル聯合ニュース】米政府系メディアのボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）は２５日、北朝鮮が韓国につながる南北連結道路を爆破した後、東側の東海線に続き西側の京義線にも防壁の設置を始めたと報じた。ＶＯＡによると、衛星画像大手の米プラネット・ラボが前日に撮影した南北軍事境界線付近の写真をみると、北朝鮮に近い京畿道坡州市と南北経済協力事業を行っていた開城工業団地をつなぐ京義線道路に、ある程度形が整った