Balazs Koranyi[ワシントン ２４日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者３人は２４日、市場の大幅利下げ観測をけん制し、ＥＣＢは利下げを緩やかに進めるか、少なくとも選択肢をオープンにしておくべきとの見方を示した。ＥＣＢは今年既に３回の利下げを実施。軟調な経済指標や一部当局者による最近の発言を受け、市場ではより大幅で速いペースでの利下げ観測が高まっている。だが、ＥＣＢ理事会メンバーであるスロベニ