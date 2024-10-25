衆院選の真っただ中、候補者たちは各地で思いの丈を訴え、各政党の党首や幹部も応援のため全国を飛び回っている。本命となるリーダー2人の素顔と、私たちの暮らしは――。【写真】「首相より人気」石破氏がベタ惚れする妻・佳子さん両氏とも女性活躍、男女格差の是正を掲げるが……自民党総裁の石破茂首相と立憲民主党代表の野田佳彦元首相。石破氏が1学年上だが、この選挙期間中は同年齢だ。「共に体格がよく、弁舌が巧み。野