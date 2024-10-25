TOOSTY×チャミスルの最初のコラボで人気を博したマウスウォッシュに続き、第2弾としてシートマスクが本日（25日）より発売される。このTOOSTY×チャミスルのコラボ商品は、ハイト眞露社から株式投資を受けた株式会社HEADQUARTERブランドであるTOOSTYが、今後のJAPANマーケットを見据えてパートナーシップを最大限活用して実現したものだ。株式会社HEADQUARTERは、ハイト眞露社の信頼あるブランド力を受け継ぎつつ、革新的で高品質