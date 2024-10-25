FTISLANDのチェ・ミンファン（31）と離婚した元LABOUMのユルヒ（26）について23日、YouTubeチャンネル「芸能裏社長 イ・ジンホ」が取り上げ、注目を集めている。 【写真】【写真】現在はインフルエンサーとして活躍する元LABOUMのユルヒ 同チャンネルは、スポーツ朝鮮、CJ E&M enews放送チーム出身のフリーランス芸能記者が運営しているコンテンツだ。 イ・ジンホは、TV CHOSUNの「もう一人