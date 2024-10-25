6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』（扶桑社）12月号特別版表紙に初登場する。特集では玉森をフランス・パリで撮り下ろしたファッションストーリー＆インタビューを掲載している。【写真】美しい建物のなかで撮り下ろされた玉森裕太俳優業での活躍も目覚ましい玉森のファッション好きは有名で、自身のセンスを活かし、グループのライブ衣装のデザインも担っている。今