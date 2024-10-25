9人組グループ・Snow Manが出演する25日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後8：00）はスタジオゲストに土屋太鳳、紗栄子、Mattを迎え、「渡辺翔太×不老不死」企画第3弾と「復活！それスノ版未成年の主張」の第2弾を届ける。【写真】宮舘涼太“舘様”が郷ひろみとコラボグループイチの“美容男子”渡辺が、最強の美を求めて“不老不死の食材”探しをする企画第3弾。今回は美容大国タ