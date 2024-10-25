北海道食材のフェアでスタッフとして働くウクライナ人の女子大生に出会った。ロシア侵攻後、様々な機関の支援で日本の大学に留学の道が開けたという。しかし10月で帰国とのこと。父親が戦地に赴くため母国に残る母親との生活を選んだ。遠い国の戦禍が急に身近で切迫したものに感じられた。▼韓国の食品メーカー幹部と食文化の話になった。キムチをはじめ旨辛な味わいは世界中で人気を集めつつあるが、同国内で庶民に浸透した歴史は