今年は11月21日に全世界で販売解禁を迎える新酒ワイン・ボジョレーヌーヴォー（BN）。サントリーが販売する「ジョルジュ デュブッフ」の初荷便が、10月23日早朝に羽田空港に到着した。同社によれば、コロナ禍やウクライナ危機にともなう混乱からの回復が進んだ昨年のBN市場は、16万5千㌜と11年ぶりに前年を上回った。今年も前年水準を維持する見通し。「ジョルジュ デュブッフ ボジョレーヌーヴォー2024」をはじめ、フランス